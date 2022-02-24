РКН призвал СМИ использовать официальные данные в материалах об операции в Донбассе

В федеральной службе напомнили об административной ответственности за публикацию недостоверной информации. Там также сообщили о растущем количестве фейков в Сети.

Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации использовать в своих материалах о военной спецоперации РФ в Донбассе данные исключительно от официальных российских источников. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

"Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", — говорится в публикации.

В федеральной службе сообщили о растущем количестве фейковых публикаций в Сети и напомнили об административной ответственности за распространение недостоверной информации.