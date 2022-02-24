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24 февраля, 10:54

РКН призвал СМИ использовать официальные данные в материалах об операции в Донбассе

В федеральной службе напомнили об административной ответственности за публикацию недостоверной информации. Там также сообщили о растущем количестве фейков в Сети.

Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации использовать в своих материалах о военной спецоперации РФ в Донбассе данные исключительно от официальных российских источников. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

"Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", — говорится в публикации.

В федеральной службе сообщили о растущем количестве фейковых публикаций в Сети и напомнили об административной ответственности за распространение недостоверной информации.

В ЛДПР назвали спецоперацию в Донбассе примером дальновидной политики

В ЛДПР назвали спецоперацию в Донбассе примером дальновидной политики

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что СБУ готовит провокационные видеоролики, которые будут распространяться через подконтрольные Киеву телеграм-каналы и СМИ.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © ТАСС / Татьяна Флегонтова

Максим Плетнёв

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