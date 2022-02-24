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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 10:51
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Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Он выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT в свете событий вокруг Донбасса. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам.

Земан выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы — например, отключить РФ от системы SWIFT.

Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT
Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

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Обложка © Shutterstock

Александра Вишнякова
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