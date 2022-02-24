Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Он выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT в свете событий вокруг Донбасса. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам.