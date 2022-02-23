Премьер Австралии заявил о вводе санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР
Так, Канберра запретит въезд в страну восьми гражданам РФ. Кроме того, рестрикции коснутся одного государственного банка РФ и банков, связанных с военной и оборонной промышленностью.
Правительство Австралии вводит экономические санкции против России после решения РФ признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
"Вместе со своими партнёрами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введёт адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещён въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями", — сказал Моррисон на пресс-конференции.
Он добавил, что рестрикции также коснутся одного государственного банка России и банков, связанных с военной и оборонной промышленностью.
Ранее о санкциях против России объявили власти Канады и Японии. Кроме того, ограничения вводят США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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