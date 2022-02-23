Премьер Австралии заявил о вводе санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР

Так, Канберра запретит въезд в страну восьми гражданам РФ. Кроме того, рестрикции коснутся одного государственного банка РФ и банков, связанных с военной и оборонной промышленностью.

Правительство Австралии вводит экономические санкции против России после решения РФ признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Вместе со своими партнёрами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введёт адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещён въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями", — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Он добавил, что рестрикции также коснутся одного государственного банка России и банков, связанных с военной и оборонной промышленностью.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.