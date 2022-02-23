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23 февраля, 02:08

Даниил Медведев победил француза Пера в первом матче после Australian Open

В следующем круге он сыграет с победителем встречи между испанцем Андухаром и мексиканцем Эрнандесом. При условии совпадения ряда факторов россиянин станет первой ракеткой мира на следующей неделе.

Теннисист Даниил Медведев провёл свой первый матч после проигранного финала Australian Open. На турнире в Акапулько россиянин взял верх над французом Бенуа Пером.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:4. В следующем круге он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Андухаром и мексиканцем Алексом Эрнандесом. В случае успешного выступления Медведева и неуспешного — серба Новака Джоковича (он играет турнир в Дубае) россиянин может стать первой ракеткой мира на следующей неделе.

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Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю из Испании, который также выступает в Акапулько.

Обложка © ТАСС / AP

Никита Никонов

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