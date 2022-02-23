Даниил Медведев победил француза Пера в первом матче после Australian Open
В следующем круге он сыграет с победителем встречи между испанцем Андухаром и мексиканцем Эрнандесом. При условии совпадения ряда факторов россиянин станет первой ракеткой мира на следующей неделе.
Теннисист Даниил Медведев провёл свой первый матч после проигранного финала Australian Open. На турнире в Акапулько россиянин взял верх над французом Бенуа Пером.
La impotencia y el calor se apoderaron de Paire en Acapulco 😅🌴.— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022
Sigue la transmisión a través de ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/WeFFbHtSzs
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:4. В следующем круге он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Андухаром и мексиканцем Алексом Эрнандесом. В случае успешного выступления Медведева и неуспешного — серба Новака Джоковича (он играет турнир в Дубае) россиянин может стать первой ракеткой мира на следующей неделе.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю из Испании, который также выступает в Акапулько.
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