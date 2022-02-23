Даниил Медведев победил француза Пера в первом матче после Australian Open

Теннисист Даниил Медведев провёл свой первый матч после проигранного финала Australian Open. На турнире в Акапулько россиянин взял верх над французом Бенуа Пером.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:4. В следующем круге он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Андухаром и мексиканцем Алексом Эрнандесом. В случае успешного выступления Медведева и неуспешного — серба Новака Джоковича (он играет турнир в Дубае) россиянин может стать первой ракеткой мира на следующей неделе.