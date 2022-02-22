Боррель: ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц

Ранее он уже анонсировал первые ограничения, отметив, что их масштаб ещё будет обсуждаться. Однако, по его словам, это будет не весь ответ Евросоюза.

Евросоюз введёт санкции в отношении 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД организации в Париже.

Он отметил, что достигнуто соглашение между 27 членами Евросоюза по пакету санкций, которые были им предложены.

"Под эти меры попадут 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся ещё 27 физических лиц и организаций", — добавил глава дипломатии ЕС.