Британия ввела санкции против пяти российских банков, а также Тимченко и Ротенбергов

Любые активы, которые есть у этих людей в королевстве, будут заморожены, им будет запрещён въезд туда, а также будет запрещено всем британским компаниям и лицам вести с ними дела.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР.

"Мы вводим санкции против трёх очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещён въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", — заявил Борис Джонсон, выступая в парламенте.