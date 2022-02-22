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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 13:11
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Британия ввела санкции против пяти российских банков, а также Тимченко и Ротенбергов

Любые активы, которые есть у этих людей в королевстве, будут заморожены, им будет запрещён въезд туда, а также будет запрещено всем британским компаниям и лицам вести с ними дела.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР.

"Мы вводим санкции против трёх очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещён въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", — заявил Борис Джонсон, выступая в парламенте.

По словам премьер-министра, под британские санкции также подпадут следующие банки: банк "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

Bloomberg: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР
Bloomberg: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.

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Флаг Великобритании. Обложка © ТАСС / AP

Виктория Чудакова
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