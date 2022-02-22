Британия ввела санкции против пяти российских банков, а также Тимченко и Ротенбергов
Любые активы, которые есть у этих людей в королевстве, будут заморожены, им будет запрещён въезд туда, а также будет запрещено всем британским компаниям и лицам вести с ними дела.
Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР.
"Мы вводим санкции против трёх очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещён въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", — заявил Борис Джонсон, выступая в парламенте.
По словам премьер-министра, под британские санкции также подпадут следующие банки: банк "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
Флаг Великобритании. Обложка © ТАСС / AP