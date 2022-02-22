Путин назвал Украину исключением из правила в вопросе признания постсоветских границ
По его словам, это связано с тем, что третьи страны использовали Незалежную для создания угроз в отношении РФ.
Россия соблюдает суверенитет бывших советских республик, но Украина стала исключением из этого правила из-за внешнего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Российский лидер напомнил, что в начале 2022 года Москва оказывала активную поддержку Казахстану, помогала защитить суверенитет страны. Так, по словам Путина, Россия намерена действовать и дальше в отношении своих соседей.
"С Украиной другая ситуация, и это связано с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом", — подчеркнул президент.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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