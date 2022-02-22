Bloomberg: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР
Кроме того, под рестрикции подпадут лица, вовлечённые в процесс признания независимости республик Донбасса, пишет агентство.
Евросоюз намерен принять санкции против России из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, которые будут предполагать запрет на добычу полезных ископаемых в республиках и на торговлю с ними, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
"Предложение [Еврокомиссии] будет включать ограниченный список лиц и организаций и может включать запрет на добычу полезных ископаемых, а также запрет на торговлю с затронутыми регионами", — утверждает агентство.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
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