Bloomberg: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР

Евросоюз намерен принять санкции против России из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, которые будут предполагать запрет на добычу полезных ископаемых в республиках и на торговлю с ними, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.