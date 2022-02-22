Bloomberg: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР

Кроме того, под рестрикции подпадут лица, вовлечённые в процесс признания независимости республик Донбасса, пишет агентство.

Евросоюз намерен принять санкции против России из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, которые будут предполагать запрет на добычу полезных ископаемых в республиках и на торговлю с ними, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.