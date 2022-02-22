Психолог Коржаева рассказала, как не разругаться с родственниками-украинцами из-за политики

Ситуация вокруг Украины, отношения России с Западом, признание Москвой независимости республик Донбасса и другие политические темы сегодня горячо обсуждаются практически в каждом доме. Как не разругаться с родственниками, которые стали жертвами украинской пропаганды, а также какие темы лучше не поднимать за семейным столом, в беседе с Лайфом рассказала психолог Ирина Коржаева.

"Стоит задуматься, что нам важно: участвовать в политике, в которой мы не можем что-то явно поменять, или нам важнее семья, где мы здесь и сейчас и с которой мы что-то можем сделать. Когда этот приоритет становится более-менее понятным, то всё становится на свои места. Если люди после такого понимания уходят в политику, значит, им семья не нужна", — отметила Коржаева.

По словам специалиста, тему политики можно отнести к категории запретных в доме и не поднимать её в разговорах с родными. Нередко к табуированным темам в семьях относятся секс, прививки и другие, вызывающие между родными людьми ожесточённые споры. Сюда можно отнести и политическую повестку, подчеркнула собеседница Лайфа.

"У тебя есть твоё мнение, которое я уважаю, и у меня есть своё мнение, которое я тоже уважаю. На волне уважения есть возможность не разрушить семью. Перед тем как поругаться, кто-то должен оказаться умнее, остановиться и сказать: "Ты мне очень дорог, давай мы не будем разговаривать с тобой на эту тему. Ты мне важнее", — подытожила психолог Коржаева.