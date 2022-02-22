"Остались там сын и муж воевать": Эвакуированные в Подмосковье жители Донбасса надеются на скорое возвращение домой

Говоря об обстрелах, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР, одна из собеседниц рассказала, что это очень страшно и жутко, особенно для детей.

Прибывшие в Подмосковье из Донбасса жители рассказывают об обстановке на родине. Видео © Телеканал "360"

Утром 21 февраля в Подмосковье прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Женщины рассказали телеканалу "360" об обстановке в республиках.

Виктория Зубовская поделилась, что уехала, чтобы спасти детей. Сейчас она вместе с остальными беженцами направляется в Волоколамск, где их разместят в оздоровительном лагере. Говоря об обстрелах, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР, собеседница рассказала, что это очень страшно и жутко, особенно для детей. Но решение о переезде она приняла непросто, ведь в ДНР у неё остались муж и сын.

"У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем", — добавила Виктория.