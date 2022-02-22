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Опубликовано 22 февраля 2022, 12:43

"Остались там сын и муж воевать": Эвакуированные в Подмосковье жители Донбасса надеются на скорое возвращение домой

Говоря об обстрелах, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР, одна из собеседниц рассказала, что это очень страшно и жутко, особенно для детей.

Прибывшие в Подмосковье из Донбасса жители рассказывают об обстановке на родине. Видео © Телеканал "360"

Утром 21 февраля в Подмосковье прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Женщины рассказали телеканалу "360" об обстановке в республиках.

Виктория Зубовская поделилась, что уехала, чтобы спасти детей. Сейчас она вместе с остальными беженцами направляется в Волоколамск, где их разместят в оздоровительном лагере. Говоря об обстрелах, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР, собеседница рассказала, что это очень страшно и жутко, особенно для детей. Но решение о переезде она приняла непросто, ведь в ДНР у неё остались муж и сын.

"У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем", — добавила Виктория.

А эвакуированная пенсионерка из Горловки рассказала о пути из Донбасса в Россию. По её словам, кормили хорошо, но долгая дорога далась тяжело. При этом волонтёры помогали на протяжении всей поездки.

В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, на фоне чего главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили более 40 российских регионов. А 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Оксана Попова
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