АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada Vesta

АвтоВАЗ запустил в Ижевске серийное производство обновлённой версии популярной в России модели Lada Vesta. Первым серийным автомобилем "нового поколения" стала Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации, покрытая новой золотистой эмалью "Гарфилд". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Я благодарен всему коллективу АвтоВАЗа за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", — сказал президент компании Николя Мор на презентации автомобиля.

Новая модель отличается полностью светодиодной оптикой. Для разных версий Lada предусмотрены различные дизайны решёток радиатора. Кроме того, производители увеличили сам логотип машины. Задний бампер новой Lada Vesta выполнен в спортивном стиле. Усовершенствована система безопасности. Разработчики установили дополнительные датчики на бамперах для безопасной парковки и контроля слепых зон во время движения. По словам Мора, базовая стоимость автомобиля не будет превышать миллиона рублей. Запустить их в продажу компания намерена в первом полугодии 2022 года.