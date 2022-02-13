Lada не в приоритете: 7 иномарок на вторичном рыке по цене Lada Vesta Некоторые из них доступны для покупки, даже несмотря на постоянное повышение цен, и при грамотном уходе могут прослужить не один год. 12 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Lada Vesta SW — цена

Одна из топовых конфигураций тольяттинского седана по официальным ценам завода стоит 1 млн 303 тыс. рублей. Однако за такие деньги автомобили в наличии практически не найти — большинство дилеров продают машины за 1,6–1,9 млн рублей. Высокие цены, в которые включается дополнительное оборудование, но не включается полис ОСАГО, хорошая зимняя резина или зимний пакет с подогревом лобового стекла или задних сидений, часто отталкивают потенциальных покупателей и заставляют задуматься о выборе автомобиля на вторичном рынке. Примерно за 2 млн рублей можно выбрать как приличную иномарку с пробегом, так и иномарку российской сборки.

Фото © Tiktok.com / lada_nene_ne_nado

Audi Q3 I (8U)

За стоимость новой Lada Vesta SW на вторичном рынке вполне по силам найти Audi Q3 — один из самых популярных компактных кроссоверов в Европе. Абсолютно новой машины за такие деньги ждать не стоит — самый дорогой вариант, доступный для покупки в Интернете, выпущен в 2016 году и продаётся с пробегом 90 тыс. километров. В базе двухлитровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил и роботизированная коробка передач.

Автомобиль Audi Q3 I (8U). Фото © Auto.ru

Infiniti QX30

Примерно 2 миллиона рублей — сумма, за которую можно найти на вторичном рынке неплохой премиум-кроссовер. Один из таких — Infiniti QX30. Компактный двухлитровый кроссовер мощностью 211 лошадиных сил, основой для которого стал Mercedes-Benz GLA, можно приобрести ровно за два миллиона рублей. Автомобиль, выпущенный в 2017 году, продаётся с пробегом 78 тыс. километров.

Автомобиль Infiniti QX30. Фото © Auto.ru

Audi A6 IV (C7)

Не самая разумная, но вполне реалистичная покупка в пределах двух миллионов рублей. Немецкий премиум-седан требует заметно больше средств на обслуживание и содержание, но и эмоций потенциальному владельцу достанется ощутимо больше. В ПТС автомобилей, выпущенных в 2016–2017 годах, будет записано три-пять владельцев, однако пробег может быть разным — от 70–80 тысяч километров до 200. На гоночную динамику в этом случае рассчитывать не стоит — подобные автомобили продаются с двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 190 лошадиных сил.

Автомобиль Audi A6 IV (C7). Фото © Auto.ru

Subaru Forester IV

Японский кроссовер с двухлитровым двигателем и вариатором продолжает продаваться в России, несмотря на повышение цен. За относительно свежий автомобиль 2018 года выпуска с пробегом 80 тыс. километров на вторичном рынке просят около двух миллионов рублей. У большинства таких автомобилей всего один-два владельца в ПТС.

Автомобиль Subaru Forester IV. Фото © Auto.ru

Hyundai Creta II

Один из самых новых автомобилей на вторичном рынке, который можно найти в продаже. За кроссовер 2021 года просят 1,8-2 млн рублей. Исполнение стандартно для корейских кроссоверов — двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, есть подогрев сидений и руля.

Автомобиль Hyundai Creta II. Фото © Auto.ru

Toyota Camry VII (XV50)

В среднем меньше двух миллионов рублей продавцы просят за легенду российского авторынка — седан Toyota Camry в кузове XV50. Продают такие автомобили нечасто, но хорошие экземпляры ещё встречаются. По документам автомобили в таком возрасте уже сменили от одного до трёх владельцев, но пробег 70–80 тыс. километров по-прежнему не редкость.

Автомобиль Toyota Camry VII (XV50). Фото © Auto.ru

Hyundai Tucson III

Меньше двух миллионов рублей продавцы просят за свежие корейские кроссоверы Hyundai Tucson. Эти автомобили продают с пробегом до 50–60 тыс. километров и минимальным количеством владельцев в ПТС. Как правило, по документам Hyundai Tucson 2018–2019 годов выпуска меняет не более трёх владельцев. Интерьер и дизайн Hyundai Tucson на любителя, однако набор опций нельзя назвать скудным — подогрев сидений и руля, климат-контроль и камеры кругового обзора.

Автомобиль Hyundai Tucson III. Фото © Auto.ru

Какую машину купить за 2 млн. рублей? Нашу Lada Vesta Иномарку Лучше вложиться в биткоин

Авторы