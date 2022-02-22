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22 февраля, 12:14

Игорь Черевченко вновь ушёл с поста главного тренера "Химок"

Он принял команду в сентябре 2020 года, и под его руководством та заняла рекордное восьмое место в Премьер-лиге в сезоне Тинькофф РПЛ 2020/21.

Подмосковный ФК "Химки" и главный тренер команды Игорь Черевченко по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Также работу в клубе завершает его тренерский штаб, пишет официальный сайт "Химок".

"Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжёлое решение, но оно было взвешенным", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В "Химках" выразили надежду, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом поможет команде в чемпионате. Сам он в ответ поблагодарил команду, административный персонал и руководство за профессионализм и старание.

"Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с "Химками". Желаю клубу успехов в дальнейшем!" — отметил Черевченко.

Напомним, что тренер принял команду в сентябре 2020 года, и под его руководством команда заняла рекордное восьмое место в Премьер-лиге в сезоне Тинькофф РПЛ 2020/21. При этом клуб уже увольнял Черевченко в октябре, но затем принял решение о его возвращении на этот пост.

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А ранее Лайф писал, что форвард "Рубина" Игнатьев продолжит карьеру в "Крыльях Советов". В начале января в Сеть выложили видео, на котором футболист был замечен в нетрезвом состоянии в одном из баров Красноярска.

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

Николь Вербер

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