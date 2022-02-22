Игорь Черевченко вновь ушёл с поста главного тренера "Химок"

Подмосковный ФК "Химки" и главный тренер команды Игорь Черевченко по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Также работу в клубе завершает его тренерский штаб, пишет официальный сайт "Химок".

"Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжёлое решение, но оно было взвешенным", — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Химках" выразили надежду, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом поможет команде в чемпионате. Сам он в ответ поблагодарил команду, административный персонал и руководство за профессионализм и старание.

"Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с "Химками". Желаю клубу успехов в дальнейшем!" — отметил Черевченко.

Напомним, что тренер принял команду в сентябре 2020 года, и под его руководством команда заняла рекордное восьмое место в Премьер-лиге в сезоне Тинькофф РПЛ 2020/21. При этом клуб уже увольнял Черевченко в октябре, но затем принял решение о его возвращении на этот пост.