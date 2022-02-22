Россияне назвали преимущества кандидатов старше 45 лет при поиске работы
А основными проблемами этой категории сотрудников становятся трудности поиска работы с достойной зарплатой и сложности трудоустройства по специальности.
Более половины россиян старше 45 лет считают ценный опыт и багаж знаний основным преимуществом по сравнению с более молодыми кандидатами при поиске работы, об этом сообщает RT со ссылкой на опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру".
Среди достоинств респонденты указали ценный опыт и багаж знаний — 57%, ответственный подход к работе — 16%, заинтересованность в долгосрочной занятости — 10%, возможность стать наставником — 7% и адекватные зарплатные ожидания — 6%.
Основными проблемами названы трудности поиска работы с достойной зарплатой — 55%, сложности трудоустройства по специальности — 18%, часто поступающие предложения о работе с тяжёлыми условиями — 17%, проблемы с поиском мест, где полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса — 3%.
Также около 19% опрошенных заявили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях, 12% сказали, что труднее расти по карьерной лестнице, а 8% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.
Ранее в Центробанке заявили, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме, а число вакансий — на максимуме. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.
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