Россияне назвали преимущества кандидатов старше 45 лет при поиске работы

Более половины россиян старше 45 лет считают ценный опыт и багаж знаний основным преимуществом по сравнению с более молодыми кандидатами при поиске работы, об этом сообщает RT со ссылкой на опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру".

Среди достоинств респонденты указали ценный опыт и багаж знаний — 57%, ответственный подход к работе — 16%, заинтересованность в долгосрочной занятости — 10%, возможность стать наставником — 7% и адекватные зарплатные ожидания — 6%.

Основными проблемами названы трудности поиска работы с достойной зарплатой — 55%, сложности трудоустройства по специальности — 18%, часто поступающие предложения о работе с тяжёлыми условиями — 17%, проблемы с поиском мест, где полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса — 3%.

Также около 19% опрошенных заявили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях, 12% сказали, что труднее расти по карьерной лестнице, а 8% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.