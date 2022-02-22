Политолог Бредихин отметил положительные последствия санкций США против ДНР и ЛНР

По мнению эксперта, введение ограничений позволит не допустить в регион дополнительные "дестабилизирующие факторы".

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с RT оценил указ президента США Джо Байдена о запрете инвестиций и торговли с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

По мнению эксперта, это позволит не допустить в регион дополнительные "дестабилизирующие факторы" в виде американских компаний.

"Не будут развиваться американские НКО, не будут развиваться американские компании и навязывать свою систему жизни для населения Донецка и Луганска", — объяснил своё мнение Бредихин.