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22 февраля, 11:53

Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Она подчеркнула, что коснётся это нескольких сфер. Сейчас Роспотребнадзор готовит письменные рекомендации к принятию решения.

Противоэпидемические меры в России, которые действуют в музеях, театрах, школах, фитнес-центрах и в кафе, можно смягчить из-за особенностей штамма "омикрон". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши учёные и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ", рассказала она.

Сейчас ведомство готовит материалы и рекомендации, на основе которых и пересмотрят действующие ограничительные меры.

Ранее Лайф рассказывал, что Денис Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном". По словам медика, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с новой мутацией меньше, при этом скорость её распространения куда быстрее, чем у "дельты".

Инфекционист Вознесенский допустил, что пик "омикрона" в России пройден

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Обложка © Wikipedia

Татьяна Миссуми

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