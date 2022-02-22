Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Противоэпидемические меры в России, которые действуют в музеях, театрах, школах, фитнес-центрах и в кафе, можно смягчить из-за особенностей штамма "омикрон". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши учёные и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ", — рассказала она.

Сейчас ведомство готовит материалы и рекомендации, на основе которых и пересмотрят действующие ограничительные меры.