Шольц заявил, что ФРГ вместе с Францией продолжит работу в "нормандском формате"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Он подчеркнул также, что они вместе с Макроном согласовали решение с украинским президентом.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ по-прежнему считает необходимым "нормандский формат" для урегулирования конфликта на востоке Украины и продолжит его использовать вместе с Францией.
"Данный формат, как и прежде, важен, президент [Франции Эмманюэль] Макрон и я внимательно обсудили [и решили], что мы хотим использовать данную платформу дальше. Мы согласовали это с украинским президентом", — сообщил Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Напомним, президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза были подписаны указы о признании республик Донбасса. Решение принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.