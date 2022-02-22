Шольц заявил, что ФРГ вместе с Францией продолжит работу в "нормандском формате"

Он подчеркнул также, что они вместе с Макроном согласовали решение с украинским президентом.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ по-прежнему считает необходимым "нормандский формат" для урегулирования конфликта на востоке Украины и продолжит его использовать вместе с Францией.

"Данный формат, как и прежде, важен, президент [Франции Эмманюэль] Макрон и я внимательно обсудили [и решили], что мы хотим использовать данную платформу дальше. Мы согласовали это с украинским президентом", — сообщил Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.