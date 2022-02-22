Российского посла вызвали в МИД Британии из-за ситуации вокруг Украины
Уточняется, что в данный момент дипломат уже выехал на встречу во внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства.
В связи с решением Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российского посла в Британии Андрея Келина пригласили на встречу в МИД Соединённого Королевства.
"Посол выехал на беседу в МИД для обсуждения ситуации вокруг Украины", — сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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