Российского посла вызвали в МИД Британии из-за ситуации вокруг Украины

Уточняется, что в данный момент дипломат уже выехал на встречу во внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства.

В связи с решением Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российского посла в Британии Андрея Келина пригласили на встречу в МИД Соединённого Королевства.

"Посол выехал на беседу в МИД для обсуждения ситуации вокруг Украины", — сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.