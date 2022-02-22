Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Документы предусматривают, что стороны будут строить отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Сенаторы Совета Федерации проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР. Решение было принято единогласно.