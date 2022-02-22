Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Документы предусматривают, что стороны будут строить отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.
Сенаторы Совета Федерации проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР. Решение было принято единогласно.
Согласно договорам, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного решения споров, а также на принципах равноправия и невмешательства.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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