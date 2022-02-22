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22 февраля, 12:08

Вирусолог Волчков объяснил, почему коронавирус не вылечить молоком с антителами от привитых коров

По словам специалиста, такой напиток мог бы оказаться полезен в том случае, если бы инфекция распространялась в ЖКТ, а не в органах дыхания.

Приём молока вакцинированных от коронавируса коз и коров поможет нейтрализовать вирус в желудке, но не в дыхательных путях. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя ноу-хау узбекских учёных.

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"Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем, то есть всё, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться. Фактически будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения — верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать", объяснил эксперт "Газете.ru".

Кроме того, бессмысленно выделять антитела из молока, чтобы вводить их другим путём — в этом случае организм животного должен вырабатывать те же антитела, что и человеческий, а добиться этого можно лишь с помощью генетической модификации, заключил Волчков.

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А эндокринолог Кривцова рассказала, кому нужно особо готовиться перед вакцинацией. В случае хронических заболеваний необходимо понять, что опаснее: встреча с вирусом или прививка. Нужно определиться и с препаратом, который будет применяться.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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