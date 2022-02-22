Вирусолог Волчков объяснил, почему коронавирус не вылечить молоком с антителами от привитых коров

Приём молока вакцинированных от коронавируса коз и коров поможет нейтрализовать вирус в желудке, но не в дыхательных путях. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя ноу-хау узбекских учёных.

"Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем, то есть всё, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться. Фактически будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения — верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать", — объяснил эксперт "Газете.ru".

Кроме того, бессмысленно выделять антитела из молока, чтобы вводить их другим путём — в этом случае организм животного должен вырабатывать те же антитела, что и человеческий, а добиться этого можно лишь с помощью генетической модификации, заключил Волчков.