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Опубликовано 22 февраля 2022, 12:10

Путин заявил, что предвидел спекуляции на тему восстановления Российской империи

По его словам, даже в острых ситуациях, как, например, в случае с Нагорным Карабахом, Москва всегда действовала осторожно, добиваясь взаимоприемлемых решений.

Путин – о спекуляциях на тему восстановления Российской империи. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР, отметив, что предвидел спекуляции на тему о восстановлении Российской империи, однако это всё не соответствует действительности.

"Мы видим и предвидели спекуляцию после информации о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии", — заявил Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

По словам президента РФ, даже в острых ситуациях, как, например, в случае с Нагорным Карабахом, Москва всегда действовала осторожно, добиваясь взаимоприемлемых решений. Однако после госпереворота на Украине и незаконного захвата власти, такого уровня и качества взаимодействия с Киевом российские власти не видят, подчеркнул глава государства.

Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев
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