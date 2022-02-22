Удар и клубы пыли: Жительница Воронежа чуть не вылетела в лифте на крышу 17-этажки

В Воронеже лифт с пассажиркой не остановился, а ускорился и продолжил движение вверх, врезавшись в пол технического этажа. Жуткие кадры с камер наблюдения в кабине публикует телеграм-канал "Воронеж № 1". Судя по ним, жительницу дома подбросило, а о силе удара говорят поднявшиеся в воздух клубы пыли.

Инцидент произошёл 9 февраля. Женщина зашла в лифт и нажала кнопку восьмого этажа. Однако там кабина не остановилась, а начала набирать скорость. Удар мог оказаться сильнее, если бы не сработали специальные устройства-уловители.

По словам жителей многоэтажки, лифт ломается часто. В один из ремонтов выяснилось, что цепи у кабины изношенные и явно были поставлены от другого лифта. Но найти, кто и когда заменил механизм, не удалось, сетуют жители в разговоре с kp.ru. Однако компания, обслуживающая лифт в 17-этажке, уверяет, что всё в порядке. Там уточнили, что в момент происшествия с "разгоном" вместе с пассажиркой вышел из строя один из коррекционных датчиков. Но сейчас деталь уже заменили.