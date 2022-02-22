Косачев: Полномасштабной войны с Украиной не будет, пока это зависит от России
Решения Москвы в отношении признания независимости ДНР и ЛНР должны привести к деэскалации ситуации, отметил он.
Признание независимости ДНР и ЛНР, а также ратификация договоров с ними о сотрудничестве — это способ защитить людей от полномасштабной войны. Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Сегодняшнее решение [о ратификации договоров], равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик, это и есть главный фактор деэскалации напряжённости в регионе, это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока это зависит от России", — подчеркнул он.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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