Косачев: Полномасштабной войны с Украиной не будет, пока это зависит от России

Решения Москвы в отношении признания независимости ДНР и ЛНР должны привести к деэскалации ситуации, отметил он.

Признание независимости ДНР и ЛНР, а также ратификация договоров с ними о сотрудничестве — это способ защитить людей от полномасштабной войны. Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сегодняшнее решение [о ратификации договоров], равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик, это и есть главный фактор деэскалации напряжённости в регионе, это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока это зависит от России", — подчеркнул он.