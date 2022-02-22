Захарова преподала урок истории Кличко после слов о Киевской Руси и болотах вместо Москвы

Украинский градоначальник попытался убедить своих подписчиков в социальных сетях в превосходстве Киева над Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова преподала краткий урок истории мэру Киева Виталию Кличко, который ранее прокомментировал признание Россией независимости республик Донбасса, вспомнив о Киевской Руси. Градоначальник на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что "Русь была Киевской, а Киев — величественным городом", тогда как на месте Москвы были всего лишь болота.

"Виталий, вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых (украинских националистов. — Прим. Лайфа)", — ответила киевскому градоначальнику Мария Захарова.