Захарова преподала урок истории Кличко после слов о Киевской Руси и болотах вместо Москвы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украинский градоначальник попытался убедить своих подписчиков в социальных сетях в превосходстве Киева над Москвой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова преподала краткий урок истории мэру Киева Виталию Кличко, который ранее прокомментировал признание Россией независимости республик Донбасса, вспомнив о Киевской Руси. Градоначальник на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что "Русь была Киевской, а Киев — величественным городом", тогда как на месте Москвы были всего лишь болота.
"Виталий, вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых (украинских националистов. — Прим. Лайфа)", — ответила киевскому градоначальнику Мария Захарова.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.