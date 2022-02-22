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Опубликовано 22 февраля 2022, 12:44
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Захарова преподала урок истории Кличко после слов о Киевской Руси и болотах вместо Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Украинский градоначальник попытался убедить своих подписчиков в социальных сетях в превосходстве Киева над Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова преподала краткий урок истории мэру Киева Виталию Кличко, который ранее прокомментировал признание Россией независимости республик Донбасса, вспомнив о Киевской Руси. Градоначальник на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что "Русь была Киевской, а Киев — величественным городом", тогда как на месте Москвы были всего лишь болота.

"Виталий, вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых (украинских националистов. — Прим. Лайфа)", — ответила киевскому градоначальнику Мария Захарова.

Захарова — о признании Россией ДНР и ЛНР: Страны Запада лишены понимания сути вопроса
Захарова — о признании Россией ДНР и ЛНР: Страны Запада лишены понимания сути вопроса

Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Роман Имполитов
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