Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии у России планов вводить войска в ДНР и ЛНР

При этом дипломат призвал не спекулировать на данной теме, но отметил готовность Москвы оказать республикам содействие в соответствии с ратифицированными договорами.

Россия готова оказать военную помощь признанным Донецкой и Луганской республикам, однако пока речи о незамедлительном вводе войск не идёт, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Военная помощь предусмотрена договором. Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами", — сказал он.