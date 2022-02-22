Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии у России планов вводить войска в ДНР и ЛНР
При этом дипломат призвал не спекулировать на данной теме, но отметил готовность Москвы оказать республикам содействие в соответствии с ратифицированными договорами.
Россия готова оказать военную помощь признанным Донецкой и Луганской республикам, однако пока речи о незамедлительном вводе войск не идёт, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Военная помощь предусмотрена договором. Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами", — сказал он.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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