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Опубликовано 22 февраля 2022, 12:54
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Басурин: В Донбасс прибыли наёмники из иностранных ЧВК и боевики "Правого сектора"

Они уже принимают участие в боевых действиях, в том числе организуют диверсии на отдельных участках фронта. При этом одна из групп накануне даже попыталась проникнуть на территорию России.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс приехали наёмники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*.

"20 февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора" с наёмниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек", — сказал он журналистам.

Басурин отметил, что они уже принимают участие в боевых действиях, в том числе организуют диверсии на отдельных участках фронта. При этом одна из этих групп накануне и предпринимала попытку проникнуть на территорию России.


Народная милиция ДНР: Диверсию на насосной станции совершил "Правый сектор"
Народная милиция ДНР: Диверсию на насосной станции совершил "Правый сектор"

Ранее Лайф писал, что спецслужбы США и Британии вербуют боевиков для отправки в Донбасс. Добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц. При этом предложение заинтересовало уже не менее тысячи человек.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Николь Вербер
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