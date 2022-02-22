Путин заявил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после переворота на Украине

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после незаконного захвата власти на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимоотношений с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", — сказал российский президент.

Также в ходе встречи Путин отметил, что предвидел спекуляции на тему о восстановлении Российской империи после решения признать независимость ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что такие заявления абсолютно не соответствуют действительности.