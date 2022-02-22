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22 февраля, 12:52

Путин заявил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после переворота на Украине

По мнению российского лидера, именно последствия тех событий привели к тому, что уровень общения между странами опустился до минимального.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после незаконного захвата власти на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимоотношений с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", — сказал российский президент.

Также в ходе встречи Путин отметил, что предвидел спекуляции на тему о восстановлении Российской империи после решения признать независимость ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что такие заявления абсолютно не соответствуют действительности.

Путин заявил, что предвидел спекуляции на тему восстановления Российской империи

Путин заявил, что предвидел спекуляции на тему восстановления Российской империи

Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Александра Васильева

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