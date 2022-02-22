Руденко призвал не спекулировать на теме сертификации "Северного потока – 2"
Отвечая на вопрос о том, насколько нынешняя ситуация вокруг Украины была специально использована Западом для срыва запуска газопровода РФ, он отметил, что ему "сложно залезть в немецкие головы".
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не стоит спекулировать по поводу решения ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Мне сложно залезть в немецкие головы. Спекулировать не буду", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько нынешняя ситуация вокруг Украины была специально использована Западом для срыва запуска российского газопровода.
Ранее Лайф писал, что Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2". Канцлер ФРГ считает, что ситуация "сегодня кардинально иная" и поэтому "в свете недавнего развития событий" её нужно заново оценить.
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Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин