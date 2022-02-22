Руденко призвал не спекулировать на теме сертификации "Северного потока – 2"

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не стоит спекулировать по поводу решения ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мне сложно залезть в немецкие головы. Спекулировать не буду", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько нынешняя ситуация вокруг Украины была специально использована Западом для срыва запуска российского газопровода.