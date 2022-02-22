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22 февраля, 13:06

Цена газа в Европе превысила $900 после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

Прибавила в стоимости и нефть марок Brent и WTI, обновив максимум более чем за семь последних лет.

На фоне ситуации вокруг Украины и решения о приостановке сертификации "Северного потока – 2" цены на газ в Европе 22 февраля подскочили более чем на 10% и поднялись до $940. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Так, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $937,3 за 1 тысячу кубометров, или €79,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Отразилась ситуация и на стоимости нефти: апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене более 4%, впервые с сентября 2014 года превысив отметку в 99 долларов за баррель. В свою очередь нефть WTI с поставкой в апреле прибавила в цене 4,64%, достигнув тем самым 94,4 доллара за баррель.

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Отразилась сложившаяся политическая ситуация и на курсе доллара. Так, на открытии торгов Московской биржи стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличилась на 21 копейку и составила 79,99 рубля.

Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Обложка © Pixabay

Роман Имполитов

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