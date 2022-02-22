Цена газа в Европе превысила $900 после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

На фоне ситуации вокруг Украины и решения о приостановке сертификации "Северного потока – 2" цены на газ в Европе 22 февраля подскочили более чем на 10% и поднялись до $940. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Так, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $937,3 за 1 тысячу кубометров, или €79,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Отразилась ситуация и на стоимости нефти: апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене более 4%, впервые с сентября 2014 года превысив отметку в 99 долларов за баррель. В свою очередь нефть WTI с поставкой в апреле прибавила в цене 4,64%, достигнув тем самым 94,4 доллара за баррель.