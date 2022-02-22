Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран по итогам встречи в Москве. В ней свыше 40 пунктов по разным сферам взаимодействия, в том числе по регулированию карабахского вопроса.

"Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования", — приводится цитата российского лидера на сайте Кремля.

Алиев также считает документ важным для региональной безопасности обеих стран. А Путин подчеркнул символичность подписания декларации в 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.