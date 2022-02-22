В Донецке совершено покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова

Покушение совершено на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова в Донецке, пострадал один человек, сообщило Министерство госбезопасности (МГБ) республики.

"Сегодня в 16:32 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской улицы совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", — уточнили в ведомстве.