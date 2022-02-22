В Донецке совершено покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова
Во время подрыва ранения получил местный житель, с которым должен был встретиться Владимир Кононов.
Владимир Кононов. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Покушение совершено на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова в Донецке, пострадал один человек, сообщило Министерство госбезопасности (МГБ) республики.
"Сегодня в 16:32 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской улицы совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", — уточнили в ведомстве.
Во время подрыва ранения получил местный житель, с которым должен был встретиться Владимир Кононов, отметили в МГБ. У него "минно-взрывная травма с отрывом правой конечности". По факту теракта следственными органами ДНР было возбуждено уголовное дело.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.