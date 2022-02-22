В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

На территории Московской области введён режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства области .

"Ввести на территории Московской области с 00:00 мск 22.02.2022 и до 24:00 мск 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству Московской области — организовать временное размещение граждан, прибывших на территорию РФ в массовом порядке", — сообщается в документе.