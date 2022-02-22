В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса
Он действует с 00:00 22 февраля до 24:00 31 марта 2022 года. Глава региона распорядился организовать временное размещение граждан, прибывших в РФ.
На территории Московской области введён режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства области.
"Ввести на территории Московской области с 00:00 мск 22.02.2022 и до 24:00 мск 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству Московской области — организовать временное размещение граждан, прибывших на территорию РФ в массовом порядке", — сообщается в документе.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.
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