В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

Он действует с 00:00 22 февраля до 24:00 31 марта 2022 года. Глава региона распорядился организовать временное размещение граждан, прибывших в РФ.

На территории Московской области введён режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства области.