Путин: Я не сказал, что российские войска войдут в Донбасс прямо сейчас

Пока что не идёт речь о немедленном вводе российских войск в Донбасс с целью оказания помощи независимым республикам ДНР и ЛНР, сообщил президент России Владимир Путин журналистам.

"Я не сказал, что войска прямо сейчас туда пойдут. Предсказать конкретную канву возможных действий невозможно. Это будет зависеть от конкретной ситуации", — уточнил глава государства.