Путин: Я не сказал, что российские войска войдут в Донбасс прямо сейчас
Глава государства подчеркнул, всё будет зависеть от конкретной ситуации, предсказать это невозможно.
Пока что не идёт речь о немедленном вводе российских войск в Донбасс с целью оказания помощи независимым республикам ДНР и ЛНР, сообщил президент России Владимир Путин журналистам.
"Я не сказал, что войска прямо сейчас туда пойдут. Предсказать конкретную канву возможных действий невозможно. Это будет зависеть от конкретной ситуации", — уточнил глава государства.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником, а Совфед разрешил использовать Российскую армию в Донбассе.
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