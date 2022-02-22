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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 17:05

Путин: Я не сказал, что российские войска войдут в Донбасс прямо сейчас

Глава государства подчеркнул, всё будет зависеть от конкретной ситуации, предсказать это невозможно.

Пока что не идёт речь о немедленном вводе российских войск в Донбасс с целью оказания помощи независимым республикам ДНР и ЛНР, сообщил президент России Владимир Путин журналистам.

"Я не сказал, что войска прямо сейчас туда пойдут. Предсказать конкретную канву возможных действий невозможно. Это будет зависеть от конкретной ситуации", уточнил глава государства.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником, а Совфед разрешил использовать Российскую армию в Донбассе.

Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые обозначены в их конституциях
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые обозначены в их конституциях
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Татьяна Миссуми
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