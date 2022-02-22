Путин: Я не сказал, что российские войска войдут в Донбасс прямо сейчас

Глава государства подчеркнул, всё будет зависеть от конкретной ситуации, предсказать это невозможно.

Пока что не идёт речь о немедленном вводе российских войск в Донбасс с целью оказания помощи независимым республикам ДНР и ЛНР, сообщил президент России Владимир Путин журналистам.