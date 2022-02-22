По словам Валентины Матвиенко, это будут миротворцы. А вот общую численность формирований, район их действия, а также задачи и сроки пребывания за пределами России определит президент.

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооружённых сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты. Документ вступает в силу с момента его принятия.

"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту на использование Вооружённых сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований Вооружённых сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", — говорится в принятом постановлении.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко уточнила, что речь идёт о миротворческих силах.