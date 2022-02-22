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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 16:08
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Совфед разрешил использовать Российскую армию за рубежом

По словам Валентины Матвиенко, это будут миротворцы. А вот общую численность формирований, район их действия, а также задачи и сроки пребывания за пределами России определит президент.

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооружённых сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты. Документ вступает в силу с момента его принятия.

"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту на использование Вооружённых сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований Вооружённых сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", — говорится в принятом постановлении.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко уточнила, что речь идёт о миротворческих силах.

"Давая наше согласие на использование вооружённых сил, мы исходим из того, что это будут миротворцы, силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донбасской и Луганской народных республик", — сообщила она.

Как решение Путина изменило большую геополитическую игру
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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно текстам указов о признании народных республик, глава Российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ.

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Обложка © ТАСС / Савицкий Вадим

Алексей Берковиц
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