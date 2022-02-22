Юрист Ремесло рассказал, как Навальный с командой присваивали десятки миллионов рублей

Юрист Илья Ремесло выступил в суде по делу Навального. Видео © SHOT

Свидетель по делу Алексея Навального юрист Илья Ремесло, представляющий интересы одного из жертвователей в ФБК*, рассказал, что в организации велась двойная бухгалтерия. Разницу в доходах Навальный и его соратники переводили на свои личные счета.

"Когда я увидел их отчёты, то понял, что между ними есть разница в десятки и сотни миллионов рублей. Они собирали деньги на свои личные счета", — пояснил юрист на судебном слушании, пишет SHOT.

Так, в ФБК поступило 192 миллиона рублей, а по документам в Минюсте фигурировало только 90 миллионов. Махинации коснулись и криптовалютных операций. Как рассказал Ремесло, в отчёте у Леонида Волкова, соратника Навального, значится цифра в 12 миллионов рублей — якобы такую сумму в биткоинах получил ФБК. Но, по данным открытых криптовалютных платформ, в фонд было пожертвовано 42 миллиона.

Юрист отметил, что конкретно у его подзащитного — пенсионера Костенко — Навальный украл 50 100 рублей. Именно такую сумму мужчина перечислил в фонд. По словам эксперта, ему поступают угрозы от соратников обвиняемого. А сам Навальный пообещал "уничтожить" Ремесло как свидетеля. "Человек, который проповедует борьбу с коррупцией, сам должен быть святее папы римского", — ответил на это юрист.