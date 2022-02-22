Белый дом назвал последние события на Украине началом "вторжения" России
Как напомнили в Вашингтоне, на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР Штаты уже начали применять ответные меры.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Америка определяет последние шаги РФ в отношении Украины как начало "российского вторжения".
"Да, мы считаем, что это начало вторжения. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жёстким", — заявил Файнер в эфире телекомпании CNN.
Россия признанием независимости ДНР и ЛНР "значительно сократила возможности" для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сказал он в ответ на вопрос о перспективе запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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