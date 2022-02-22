Белый дом назвал последние события на Украине началом "вторжения" России

Как напомнили в Вашингтоне, на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР Штаты уже начали применять ответные меры.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Америка определяет последние шаги РФ в отношении Украины как начало "российского вторжения".

"Да, мы считаем, что это начало вторжения. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жёстким", — заявил Файнер в эфире телекомпании CNN.