"Это время настало!": Кулеба обратился к Евросоюзу с просьбой "забрать Украину к себе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настал лучший момент для принятия Евросоюзом решения о предоставлении Незалежной членства. Трансляция брифинга главы МИД ведётся в фейсбуке внешнеполитического ведомства.

"ЕС должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, которые есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время настало. Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа, — это забрать Украину к себе", — убеждён министр.