"Это время настало!": Кулеба обратился к Евросоюзу с просьбой "забрать Украину к себе"
Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
По убеждению главы МИД, это лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настал лучший момент для принятия Евросоюзом решения о предоставлении Незалежной членства. Трансляция брифинга главы МИД ведётся в фейсбуке внешнеполитического ведомства.
"ЕС должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, которые есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время настало. Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа, — это забрать Украину к себе", — убеждён министр.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.