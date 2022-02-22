"Это время настало!": Кулеба обратился к Евросоюзу с просьбой "забрать Украину к себе"
По убеждению главы МИД, это лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа.
Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настал лучший момент для принятия Евросоюзом решения о предоставлении Незалежной членства. Трансляция брифинга главы МИД ведётся в фейсбуке внешнеполитического ведомства.
"ЕС должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, которые есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время настало. Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа, — это забрать Украину к себе", — убеждён министр.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.