Украинские предприятия обязали до 1 апреля подать списки военнообязанных сотрудников

Им необходимо предоставить информацию о работающих и подпадающих под мобилизацию мужчинах в возрасте 18–60 лет, а также женщин.

Украинские военкоматы начали присылать руководителям местных предприятий письма с бланками учёта военнообязанных. Соответствующие документы опубликовал портал strana.news.

Согласно им, до 1 апреля 2022 года необходимо подать сформированные списки работающих на предприятии и подпадающих под мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 18–60 лет и военнообязанных женщин, чей возраст не указан.

При этом в сообщении из Запорожского военкомата отмечается, что в случае неподачи или затягивания сроков руководители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.