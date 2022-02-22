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Опубликовано 22 февраля 2022, 15:40

Украинские предприятия обязали до 1 апреля подать списки военнообязанных сотрудников

Им необходимо предоставить информацию о работающих и подпадающих под мобилизацию мужчинах в возрасте 18–60 лет, а также женщин.

Украинские военкоматы начали присылать руководителям местных предприятий письма с бланками учёта военнообязанных. Соответствующие документы опубликовал портал strana.news.

Согласно им, до 1 апреля 2022 года необходимо подать сформированные списки работающих на предприятии и подпадающих под мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 18–60 лет и военнообязанных женщин, чей возраст не указан.

При этом в сообщении из Запорожского военкомата отмечается, что в случае неподачи или затягивания сроков руководители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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Ранее в ДНР узнали, что Украина ограничила выезд военнообязанных. Также, по данным Народной милиции, Киев вводит и ряд новых ограничений на въезд иностранцев, у которых нет "весомых причин" для посещения Незалежной.

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Обложка © Getty Images/Serhii Hudak/ Ukrinform/Future Publishing

Николь Вербер
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