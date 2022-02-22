"Нет ничего невозможного": Песков назвал способ наладить отношения России и Украины

Одним из пунктов к данному пути представитель Кремля назвал необходимость относиться с уважением друг к другу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможным наладить отношения между РФ и Украиной при условии, что все стороны будут "выполнять обязательства и держать слово".

"Ничего невозможного нет — если занимать ответственную позицию, относиться с уважением друг к другу, держать слово, выполнять обязательства, не нападать на собственных граждан, то всё возможно", — сказал представитель Кремля журналистам.