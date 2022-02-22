"Нет ничего невозможного": Песков назвал способ наладить отношения России и Украины
Дмитрий Песков. Фото © shutterstock
Одним из пунктов к данному пути представитель Кремля назвал необходимость относиться с уважением друг к другу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможным наладить отношения между РФ и Украиной при условии, что все стороны будут "выполнять обязательства и держать слово".
"Ничего невозможного нет — если занимать ответственную позицию, относиться с уважением друг к другу, держать слово, выполнять обязательства, не нападать на собственных граждан, то всё возможно", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков при этом считает, что решение Украины разорвать дипломатические отношения с Россией приведёт к "дополнительными трудностям, проблемам в налаживании отношений между нашими странами". По его мнению, "их когда-то надо налаживать".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса. Песков назвал такой сценарий крайне нежелательным.