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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 15:29
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Глава МИД Германии: "Северный поток – 2" заморожен

Анналена Бербок заявила, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Газопровод "Северный поток – 2" заморожен, об этом объявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, Берлин "всегда предупреждал", что приостановка проекта входит в число мер против России.

"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнёрами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас: индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток – 2", — отметила Бербок перед встречей глав МИД ЕС в Париже.

В Федеральном сетевом агентстве Германии РИА "Новости" подтвердили, что Минэкономики ФРГ отозвало своё заключение в рамках процесса сертификации газопровода.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой.

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Обложка © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

Александра Вишнякова
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