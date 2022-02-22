Глава МИД Германии: "Северный поток – 2" заморожен

Газопровод "Северный поток – 2" заморожен, об этом объявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, Берлин "всегда предупреждал", что приостановка проекта входит в число мер против России.

"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнёрами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас: индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток – 2", — отметила Бербок перед встречей глав МИД ЕС в Париже.