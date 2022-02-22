Глава МИД Германии: "Северный поток – 2" заморожен
Анналена Бербок заявила, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
Газопровод "Северный поток – 2" заморожен, об этом объявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, Берлин "всегда предупреждал", что приостановка проекта входит в число мер против России.
"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнёрами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас: индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток – 2", — отметила Бербок перед встречей глав МИД ЕС в Париже.
В Федеральном сетевом агентстве Германии РИА "Новости" подтвердили, что Минэкономики ФРГ отозвало своё заключение в рамках процесса сертификации газопровода.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой.
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