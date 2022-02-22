Белый дом поддержал решение о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Вашингтоном в настоящее время готовится очередной пакет санкций против РФ, о котором будет объявлено позже.

США солидарны с решением Германии приостановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из-за признания в Кремле независимости ДНР и ЛНР. Об этом написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США [Джо Байден] ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток — 2" не продвинется дальше. Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", — сообщила она.