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Опубликовано 22 февраля 2022, 14:15

Белый дом поддержал решение о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Вашингтоном в настоящее время готовится очередной пакет санкций против РФ, о котором будет объявлено позже.

США солидарны с решением Германии приостановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из-за признания в Кремле независимости ДНР и ЛНР. Об этом написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США [Джо Байден] ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток — 2" не продвинется дальше. Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", — сообщила она.

Псаки добавила, что Вашингтон занимается разработкой собственных санкций в отношении Москвы, сегодня о них будет объявлено.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях. В свою очередь, Германия объявила о приостановке сертификации "Северного потока — 2".

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Обложка © Getty Images/Anna Moneymaker

Татьяна Миссуми
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