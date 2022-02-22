МИД Британии выразил протест российскому послу из-за признания ДНР и ЛНР

Там призвали Москву выполнять обязательства, взятые в соответствии с Хельсинским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.

Британский МИД выразил официальный протест послу России в Соединённом Королевстве Андрею Келину за якобы "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что её приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска", — сообщается в заявлении.