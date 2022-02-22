МИД Британии выразил протест российскому послу из-за признания ДНР и ЛНР
Там призвали Москву выполнять обязательства, взятые в соответствии с Хельсинским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.
Британский МИД выразил официальный протест послу России в Соединённом Королевстве Андрею Келину за якобы "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что её приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска", — сообщается в заявлении.
В документе Министерства иностранных дел также уточняется, что Великобритания ясно заявила российскому послу, что Москва заплатит цену за свои действия через дальнейшие санкции, если она не выведет войска. Там добавили, что Россия должна выполнить обязательства, взятые в соответствии с Хельсинским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
Великобритания. Обложка © Pixabay