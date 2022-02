Meta и Zoom приступили к выполнению закона о "приземлении"

"Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора", — говорится в сообщении ведомства.