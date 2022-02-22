Meta и Zoom приступили к выполнению закона о "приземлении"
Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства.
Компании Meta (владелец соцсети Facebook) и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении". Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, Zoom уже зарегистрировала личный кабинет и теперь работает над созданием формы обратной связи, а также рассматривает вопрос открытия представительства на территории России.
Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Ряд компаний до сих пор не приступили к выполнению требований, а некоторые выполнили их частично. В связи с этим Роскомнадзор пригрозил санкциями нарушителям закона о "приземлении".
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