BBC вырезала из интервью Джоковича воспоминания о бомбёжках Югославии

Би-би-си вырезала из интервью известного сербского теннисиста Новака Джоковича его детские воспоминания о бомбардировках Югославии и ещё некоторые важные слова. Из 39-минутной беседы исчезли целых 14 минут.

Британский ресурс вырезал детские воспоминания теннесиста о бомбёжках Югославии войсками НАТО в 1999 году. Также из интервью исчезли высказывания Джоковича о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и находящихся там беженцах.

При этом вырезанные фрагменты опубликовала сербская газета Večernje novosti. В них Джокович рассказывает о 90-х годах — в то время он только начал заниматься спортом, были две войны, санкции, очереди. Этот период он называет трудным для себя и своей семьи.

"Я часто путешествовал один. В тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, ведь я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером. Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами", — отмечает спортсмен.

Также в 1999 году, когда ему было 12 лет, бои шли несколько месяцев, однако дети уже спустя пару недель начали выходить играть на улице, даже если падали бомбы, вспоминает спортсмен. При этом тогда не работали школы, у учеников не было уроков, поэтому они радовались теннису.

"Я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь своих принципов в жизни", — делится Джокович.