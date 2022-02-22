BBC вырезала из интервью Джоковича воспоминания о бомбёжках Югославии
Также исчезли высказывания о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и находящихся там беженцах.
Би-би-си вырезала из интервью известного сербского теннисиста Новака Джоковича его детские воспоминания о бомбардировках Югославии и ещё некоторые важные слова. Из 39-минутной беседы исчезли целых 14 минут.
Британский ресурс вырезал детские воспоминания теннесиста о бомбёжках Югославии войсками НАТО в 1999 году. Также из интервью исчезли высказывания Джоковича о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и находящихся там беженцах.
При этом вырезанные фрагменты опубликовала сербская газета Večernje novosti. В них Джокович рассказывает о 90-х годах — в то время он только начал заниматься спортом, были две войны, санкции, очереди. Этот период он называет трудным для себя и своей семьи.
"Я часто путешествовал один. В тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, ведь я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером. Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами", — отмечает спортсмен.
Также в 1999 году, когда ему было 12 лет, бои шли несколько месяцев, однако дети уже спустя пару недель начали выходить играть на улице, даже если падали бомбы, вспоминает спортсмен. При этом тогда не работали школы, у учеников не было уроков, поэтому они радовались теннису.
"Я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь своих принципов в жизни", — делится Джокович.
Ранее Лайф писал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Позже стало известно, что Джокович может подать в суд на власти Австралии за "жестокое обращение" в иммиграционном изоляторе в Мельбурне. По словам матери спортсмена, там были блохи и личинки насекомых. Сумма иска может составить около четырёх миллионов евро.
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