"Пусть на карте покажет": Историк Гаспарян высмеял Кличко за слова о Киевской Руси после признания ДНР и ЛНР

По мнению эксперта, мэру нужно сначала разобраться в своей собственной голове, а потом уже выступать по такой достаточно сложной теме.

Говорить на тему истории России и Украины с мэром Киева Виталием Кличко можно будет серьёзно только после того, как он сможет отыскать на карте XIX века Киевскую Русь, сказал Лайфу историк Армен Гаспарян. По его мнению, заявления градоначальника о том, что Русь была Киевской, когда на месте Москвы были лишь болота, демонстрируют его некомпетентность.

"Пусть он его на карте покажет. Пусть он покажет это государство на карте XIX столетия, например. После этого мы сможем с ним о чём-нибудь поговорить. Пусть ткнёт пальцем, где это великое государство (Киевская Русь. — Прим. Лайфа), где эта великая империя. Пусть не такая великая, как Римская, но тем не менее всё-таки великая. Где она там?" — сказал Гаспарян.

Он напомнил, что несколько дней назад Кличко прочитал панихиду по ещё живым солдатам украинской армии. По мнению эксперта, мэру нужно сначала разобраться в своей собственной голове, а потом уже выступать по такой достаточно сложной теме, как исторический вопрос. Гаспарян отметил, что история вообще не конёк украинских политиков. Он считает, что их знания по этой теме не соответствуют даже уровню второгодников.