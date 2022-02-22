Эксперты объяснили, как наказать хулиганов, ослепляющих водителей лазером

На брифинге пресс-центра медиагруппы "Патриот" эксперты обсудили ситуацию с хулиганами, ослепляющими водителей лазером. Нарушителей наказать можно, но сложно из-за отсутствия правоприменительной практики, сообщает РИА ФАН.

В последнее время водители на дорогах часто сталкиваются с такой ситуацией. Такие инциденты могут привести к авариям, и специалисты считают, что на хулиганов можно подать в суд по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Но автоэксперт Дмитрий Попов думает, что сделать это будет очень трудно.

"Если с юридической точки зрения подходить, то под статью 267 хулигана будет трудно затащить, потому что нужно будет доказывать угрозу безопасности движения. А квалификация правонарушения в этом случае весьма размытая. Я даже не знаю, есть ли в автотехнической или в нормативно-правовой экспертизе способ доказать, что вам в глаза светят лазерной указкой. Кроме того, чтобы доказать, что это лазерная указка, а не зелёный фонарик, вам придётся доказывать когерентный характер луча, что сделать при помощи видеозаписи практически невозможно", — прокомментировал Попов.

Проще привлечь виновных по статье "Хулиганство", но, к сожалению, правоохранители неохотно берутся за расследование таких дел. Юрист по корпоративному праву Николай Парийский убеждён, что сотрудники полиции обладают необходимыми техническими средствами, чтобы доказать вину. Например, если луч зафиксирован авторегистратором, то полицейские могут установить виновного, обратившись с запросами к операторам сотовой связи. Момент его проезда в данном месте фиксируется по биллингу.

Специалисты рекомендуют водителям обращаться с заявлениями в полицию для того, чтобы сформировалась правоприменительная практика наказания "лазерных" хулиганов.