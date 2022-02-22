ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, впервые с 2018 года применив РСЗО "Град"

Украинские силовики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по Донецку. Как отметили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), это стало первым с 2018 года случаем применения ВСУ подобного типа оружия.