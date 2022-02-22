ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, впервые с 2018 года применив РСЗО "Град"
Стрельба из РСЗО "Град". Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Атака произошла около трёх часов дня. Под обстрелом оказался Киевский район города.
Украинские силовики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по Донецку. Как отметили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), это стало первым с 2018 года случаем применения ВСУ подобного типа оружия.
"Впервые с 2018 года противник применил РСЗО", — говорится в сообщении.
Украинские военные нанесли удар "Градом" в 15:10 по местному времени (совпадает с московским). Под огнём оказался Киевский район Донецка. Помимо ракет силовики также применяли снаряды 122-миллиметрового калибра.
Ранее Лайф сообщал, что в Донбассе на трассе Донецк – Горловка несколько журналистов попали под обстрел рядом с местом, где ранее в результате подрыва автомобиля погибли трое мирных жителей.