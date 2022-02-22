МИД Белоруссии отреагировал на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь заявили, что Минск с уважением относится к решению России признать независимость ЛНР и ДНР.

"Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьёзное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.