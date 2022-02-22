МИД Белоруссии отреагировал на признание Россией независимости ДНР и ЛНР
В Минске отметили, что данный шаг имеет не только политическое, но и серьёзное человеческое, гуманитарное измерение.
В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь заявили, что Минск с уважением относится к решению России признать независимость ЛНР и ДНР.
"Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьёзное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
Обложка © facebook/МИД Беларуси