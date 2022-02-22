НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 13:15

Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении

Ранее ехать на конкурс от Незалежной отказалась Алина Паш, ставшая победительницей национального отбора.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CaCQyYGIAx7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/kalush.official</a></p>

Фото © instagram.com/kalush.official

На Украине определились с тем, кто представит страну на Евровидении-2022. Сам отбор сопровождался чередой скандалов. Теперь стало известно, что в Турин на музыкальный конкурс поедет группа Kalush Orchestra, о чём она сообщила в своём инстаграм-аккаунте.

"Обещаем: не подведём", — написали участники группы.

Напомним, в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022 выиграла Алина Паш с песней "Тени забытых предков". Но сразу после победы она попала в два скандала. На неё с критикой накинулись соотечественники, поводом послужило признание певицы в том, что в 2015 году она побывала в Москве и Крыму. В 2019 году исполнительница даже попала в базу "Миротворца". Но и это не всё. Пользователи YouTube обвинили артистку в краже образа у Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в прошлом году. Из-за волны хейта Паш отказалась ехать на Евровидение-2022. Тогда украинский оргкомитет обратился к группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в голосовании.

На Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала

На Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1