Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении
Ранее ехать на конкурс от Незалежной отказалась Алина Паш, ставшая победительницей национального отбора.
На Украине определились с тем, кто представит страну на Евровидении-2022. Сам отбор сопровождался чередой скандалов. Теперь стало известно, что в Турин на музыкальный конкурс поедет группа Kalush Orchestra, о чём она сообщила в своём инстаграм-аккаунте.
"Обещаем: не подведём", — написали участники группы.
Напомним, в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022 выиграла Алина Паш с песней "Тени забытых предков". Но сразу после победы она попала в два скандала. На неё с критикой накинулись соотечественники, поводом послужило признание певицы в том, что в 2015 году она побывала в Москве и Крыму. В 2019 году исполнительница даже попала в базу "Миротворца". Но и это не всё. Пользователи YouTube обвинили артистку в краже образа у Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в прошлом году. Из-за волны хейта Паш отказалась ехать на Евровидение-2022. Тогда украинский оргкомитет обратился к группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в голосовании.
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