Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении

На Украине определились с тем, кто представит страну на Евровидении-2022. Сам отбор сопровождался чередой скандалов. Теперь стало известно, что в Турин на музыкальный конкурс поедет группа Kalush Orchestra, о чём она сообщила в своём инстаграм-аккаунте.