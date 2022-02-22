Киев остаётся преданным политико-дипломатическому пути решения конфликта в регионе, отмечается в проекте заявления парламента.

Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины, и призвала все другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР.