Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины
Здание Верховной рады Украины. Фото © Shutterstock
Киев остаётся преданным политико-дипломатическому пути решения конфликта в регионе, отмечается в проекте заявления парламента.
Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины, и призвала все другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР.
"Украина остаётся преданной политико-дипломатическому пути. Оккупированные территории (ЛНР и ДНР. — Прим. Лайфа) остаются неотъемлемой частью территории Украины. Верховная рада призывает иностранные государства не признавать независимость временно оккупированных территорий", — говорится в проекте заявления украинского парламента.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.